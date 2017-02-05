民調高漲 法總統中間派馬克宏競選開跑
法國總統候選人馬克宏今天發表演說，正式展開總統競選活動，他表示，他可團結分裂的法國。馬克宏民調高漲，現場引來1萬多名支持者，聽得十分著迷。
法新社報導，39歲的馬克宏（Emmanuel Macron）曾任職銀行界，被總統歐蘭德（Francois Hollande）延攬進政府擔任經濟部長，去年8月辭職。
他近來幾週選情創出激情，目前民調顯示，他將進入5月7日第二輪投票，可能與極右派領袖瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）對決。
馬克宏在中部大城里昂（Lyon）宣布展開總統競選活動，他將自己塑造為唯一位居中間派，超越傳統政治左右分野的候選人。
他說：「我不是要說，左派、右派毫無意義、他們全都一樣。但是這樣的分別難道不是障礙？」
「我要讓兩邊法國和解，兩邊分別發展已太久。」
馬克宏希望贏得中間派選民支持，自社會黨選出激進左翼阿蒙（Benoit Hamon）為政黨候選人以來，馬克宏的「起步走」（En Marche）運動支持度上升。
另外，選情一度領先的保守派候選人費雍（Francois Fillon）遭爆支付妻子和孩子數10萬歐元乾薪，最近兩週情勢艱危，讓馬克宏從中獲利。
費雍所屬共和黨陣營今天升高對他施壓，要他自行退選。隆河口省（Bouches-du-Rhone）參議員吉勒斯（Bruno Gilles）今天接受電台訪問說，忠貞黨員已要「展開新頁」，絕大多數表示要更換候選人。
吉勒斯還說，如費雍拒絕退選，共和黨將會分裂。（譯者：中央社羅苑韶）1060205
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。