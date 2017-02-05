民調高漲 法總統中間派馬克宏競選開跑

我要評比

法國總統候選人馬克宏今天發表演說，正式展開總統競選活動，他表示，他可團結分裂的法國。馬克宏民調高漲，現場引來1萬多名支持者，聽得十分著迷。

法新社報導，39歲的馬克宏（Emmanuel Macron）曾任職銀行界，被總統歐蘭德（Francois Hollande）延攬進政府擔任經濟部長，去年8月辭職。

他近來幾週選情創出激情，目前民調顯示，他將進入5月7日第二輪投票，可能與極右派領袖瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）對決。

馬克宏在中部大城里昂（Lyon）宣布展開總統競選活動，他將自己塑造為唯一位居中間派，超越傳統政治左右分野的候選人。

他說：「我不是要說，左派、右派毫無意義、他們全都一樣。但是這樣的分別難道不是障礙？」

「我要讓兩邊法國和解，兩邊分別發展已太久。」

馬克宏希望贏得中間派選民支持，自社會黨選出激進左翼阿蒙（Benoit Hamon）為政黨候選人以來，馬克宏的「起步走」（En Marche）運動支持度上升。

另外，選情一度領先的保守派候選人費雍（Francois Fillon）遭爆支付妻子和孩子數10萬歐元乾薪，最近兩週情勢艱危，讓馬克宏從中獲利。

費雍所屬共和黨陣營今天升高對他施壓，要他自行退選。隆河口省（Bouches-du-Rhone）參議員吉勒斯（Bruno Gilles）今天接受電台訪問說，忠貞黨員已要「展開新頁」，絕大多數表示要更換候選人。

吉勒斯還說，如費雍拒絕退選，共和黨將會分裂。（譯者：中央社羅苑韶）1060205

(中央社)