鼓浪嶼、可可西里申遺 陸世界遺產有望世界第一

第41屆世界遺產委員會今年7月將在波蘭召開，將審議大陸申報的「鼓浪嶼歷史國際社區」和「青海可可西里」。這兩案若順利通過，大陸的世界遺產數將達52處，甚至有機會追上義大利，成為全球世界遺產數最多的國家。

至2016年底，通過世界遺產評定準則的世界遺產共有1052處，分別位於165個成員國。義大利以51項世界遺產居世界第一，其次是大陸的50處，再來依序是西班牙（45）、法國（42）、德國（42）。排名5-10的國家分別是印度（35）、墨西哥（34）、英國（30）、俄羅斯（26）、美國（23）。

去年2月，中國聯合國教科文組織全國委員會祕書處函告聯合國教科文組織世界遺產中心，正式推薦「青海可可西里」為2017年自然遺產專案；「福建鼓浪嶼」為2017年文化遺產專案。這兩個專案可望在今年7月在波蘭舉辦的第41屆世界遺產委員會上列入《世界遺產名錄》。

專家表示，若這兩座都順利列入世界遺產，大陸的世界遺產數將成為全球第二個突破50處的國家處。若今年義大利申遺項目只通過1處，大陸更將和義大利並列全球世界遺產數最多的國家。

可可西里和鼓浪嶼都是大陸知名旅遊地，但是兩個截然不同的環境。鼓浪嶼是許多台灣民眾前往福建旅遊都去過的地方，根據福建相關單位統計，在今年的春節黃金周，截至本月2日，光是廈門到鼓浪嶼航線客運量就就突破40.6萬人次。可可西里保護區因位於西藏高原，只要搭青藏鐵路都會經過，知名度雖高，但遊客卻很少。

只要能和世界遺產沾上邊的景點，都成為大陸旅遊熱門票房的保證。大陸近年來除了全力申遺，對世界遺產的保護也不遺餘力。就以四川峨眉山、樂山大佛世界遺產為例，去年底慶祝申遺成功20年。20年來，光是從中央到四川省，再到樂山市，就累計投入35億元人民幣用於遺產保護，相當於161億元台幣。

(旺報)