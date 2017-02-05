SBL》為了媽媽搶勝 布拉：就是不愛輸球

達欣布拉狠狠爆扣籃框，裕隆賀夫只能躲到一旁。(中華籃協提供)

「印度姚明」布拉5日拿下29分、17籃板，帶領台北達欣70比65險勝新北裕隆，繼續穩住達欣龍頭地位，布拉賽後卻在自責表現還不夠好，「這場勝利送給『順道』來這裡看我的母親，不過無論如何，我就是不愛輸球！」

為何說是順道來高雄看他打球？布拉的解釋是，其實他的媽媽要回印度參加表妹婚禮，才會順便來台探視愛子，「我不會感到偏心，畢竟我長大了，沒關係！只是我從去年夏天就沒看到她了，能有機會與時間來看看我就夠了。」

布拉坦承，度過農曆新年假期，對他這種大個子球員來說，不一定是件好事，因為他必須花上更多時間調整，所以就算他拿到如此傑出的雙10數據，在他內心的感覺，卻還遠遠不夠，甚至自認本周還須趕緊調回過年前狀態。

「因為我只想贏球，不愛輸球，就像今天我跟裁判大聲抱怨，後來中場時間就去道歉了，」布拉說，「或是我最近跟達欣隊友打『傳說對決』的5對5團戰，我都要他們認真點打，因為就算打電動，我也一點都不想輸。」

達欣總教練邱大宗則是再替布拉抱屈，因為他認為國內裁判尺度一直以來，都對身材高大的布拉相當不公平，「像是今天場上針對布拉，出現太多不是籃球的防守動作，長得高大並不是他的錯誤，想贏也有很多不同的方式。」

除了布拉，達欣5日險勝另1功臣是林宜輝，他先在最後2分10秒上籃放進兩分，接著最後1分25秒飆進致勝三分球，加上裕隆讀秒階段出現兩次傳球失誤，才讓達欣帶走勝利，林宜輝賽後卻把功勞全歸布拉在內線的牽制力。

「過完年後，可以感覺布拉更賣力，也更進步了，要不是他在禁區的牽制力與籃板功力，我們不可能贏的。」林宜輝說。

(中時電子報)