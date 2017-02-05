《七龍珠》孫悟空傳為東京奧運形象大使 陸網友憂
2020年東京奧運會形象大使日前傳出，將有意定為漫畫《七龍珠》的主角「孫悟空」！此消息一出，大陸國網友極為關注，並引發對日本盜用中國經典神話人物的擔憂，但大陸86版孫悟空演員六小齡童則認為，此孫悟空非彼孫悟空，但仍希望孫悟空能成為國與國、民族與民族間的友好橋樑。
外媒日前報導指出，漫畫《七龍珠》的主角孫悟空將成為2020年東京奧運會形象大使，甚至透露《超級瑪莉歐》、《美少女戰士》、《航海王》、《妖怪手錶》等角色將亮像奧運，但消息尚未獲得日方證實。
但未料此消息一出，大陸網友仍紛紛吐槽，不僅有人直指：「端午節被韓國搞走了，孫悟空又要被日本奪去。」並有不少人對於日本「盜用」中國經典神話人物，表示擔憂。
不過，六小齡童並不認為這是中國的藝術形象被外國搶走得實例，他說：「畢竟那個孫悟空並不是中國傳統文化中的孫悟空！反倒藉此機會在微博上呼籲：「我再一次以普通公民的身份，衷心地希望中國的美猴王孫悟空，成為2022年(北京)冬奧會的吉祥物。」
(旺報)
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