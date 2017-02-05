古泉州史蹟貴州梵淨山 列2018世遺審查

大陸全力申報世界遺產，除了今年可望進入的可可西里和鼓浪嶼，「古泉州（刺桐）史蹟」和「貴州梵淨山」，則列入2018年審查，有機會成為大陸的第53、54項世界遺產。

就在今年1月底，中國聯合國教科文組織全國委員會祕書處致函聯合國教科文組織世界遺產中心，正式推薦海上絲綢之路最具代表性的港口城市「古泉州（刺桐）史蹟」作為2018年第42屆世界遺產委員會世界文化遺產申報項目，將有望成為大陸第53項世界遺產。貴州梵淨山則是申報自然遺產項目，可能成為大陸第54處世界遺產。

梵淨山擁有顯著的多元化生物自然生態棲息地，保存了世界上少有的亞熱帶原生態系統，擁有豐富的野生動植物資源，並有大量7千萬至200萬年前的古老珍稀孓遺物種。其中國寶級珍稀動植物以黔金絲猴和珙桐最具代表性，在生物的多樣性及獨特性具有得天獨厚的優勢。

「古泉州（刺桐）史蹟」是泉州在以刺桐的代稱聞名於世的宋元時期（960-1368），在「海上絲綢之路」進入繁盛階段的背景下，產生並遺留至今的與海洋商貿、海洋文化相關的諸多史蹟與遺址。

(旺報)