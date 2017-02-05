周星馳、徐克玩「暗黑」 《西遊伏妖篇》春節票房破12億人幣

由名導周星馳與徐克聯手打造的《西遊伏妖篇》，大年初一強勢於大陸上映，儘管在上映前曾因第一部的《西遊降魔篇》情節被貼上「少兒不宜」的標籤，但兩大名導仍堅持再以「暗黑」風格亮相，春節票房直破12億人民幣。徐克認為：暗黑的角度是成人元素，但從古至今那麼多人喜歡《西遊記》，正是因為這個故事老少咸宜。

2013年上映的《西遊降魔篇》，曾因妖怪吃小孩等情節等被不少觀眾評為「少兒不宜」，但第二部《西遊伏妖篇》周星馳邀請到徐克助陣，兩個老頑童不畏先前外界的質疑，在片中大玩「暗黑」風格，除了場面和美術設計講究，影片並揭露師徒4人相親相愛這層「偽善」面紗。

面對《西遊伏妖篇》是否再度挑戰「暗黑」一說，周星馳表示，「《西遊伏妖篇》中有黑暗也有光明的童話，這是相互結合的。」徐克則認為，「那麼多人喜歡《西遊記》是因為它適合小朋友，也適合成年人，反映我們在這個世界裡的現象；而暗黑角度是成人元素，我自己覺得《西遊降魔篇》仍是個童話，充滿希望和愛心」。

(旺報)