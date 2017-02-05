健保具名核刪 陳時中：有必要檢討成效

我要評比

衛福部試辦健保具名核刪，意圖撕去黑箱核刪罵名。新任衛福部長陳時中今天表示，具名核刪試辦已推動一段時日，有必要稍微檢討試辦具體成效，再決定是否續辦。

為防醫療院所浮濫申報健保費，過去多由各科資深醫師負責審查核刪，但因不具名，頻遭醫界質疑「黑箱」，也有醫師不滿遭核刪絕食抗議。衛生福利部在民國105年10月起開始試辦6大科具名核刪。

有媒體報導，陳時中接受訪問時表示，具名審查對醫師造成太大壓力，恐劣幣逐良幣，抽審制度也不該淪為官兵抓強盜，不宜再推。

不過，相關言論引發「台灣醫療勞動正義與病人安全促進聯盟」（醫勞盟）反彈。醫勞盟在臉書貼文給總統蔡英文，指出新部長不續推具名核刪，是走黑箱核刪的回頭路，並稱「我們被您騙了」。

陳時中晚間受訪時表示，健保核刪具名審查已經試辦一段時間，有稍微檢討具體成效的必要，檢視具名核刪是否真的做到審查的公平性。

他表示，具名核刪引起正反兩面的評價，正面者認為具名核刪公開透明，但負面則可能帶來寒蟬效應，對具名醫師造成太大壓力。

至於被指「欺騙」，陳時中說，任何政策執行一段時間都要檢視看看「到底好不好」，如果好的話，也可以擴大辦理；不好就停止。檢討不一定就是不辦。

陳時中表示，並非他主動要檢討具名核刪，而是有人詢問具名核刪的方向要不要討論，且也提出放大回推的比例不能太大，這都是可參考的意見。具體的檢討時程則看健保署的進度。1060205

(中央社)