WTA台灣賽》大咖多卻不叫座 台灣球迷何時進場？

WTA台灣賽詹家姊妹蟬聯雙打冠軍。(大會提供)

WTA台灣賽場邊球迷高舉詹家姊妹加油看板。(李弘斌攝)

連續第2年在台舉辦的WTA台灣賽，今年移師台北小巨蛋，來台球星更甚上屆，邀請超過20名百大好手，其中還不乏大滿貫賽冠軍和前球后等級。儘管今年雖然票房成長5成，但頂級賽事除了名將當主角，主辦單位做推手，仍需要球迷觀眾進場支持，才能讓國際賽事繼續留在台灣。

WTA台灣賽去年在高雄點燃戰火，當時「最大咖」莫屬前球后美國女將大威廉絲(Venus Williams)，今年更甚以往，曾奪2011美網冠軍的澳洲名將絲托索、2010法網冠軍義大利絲琪亞沃妮（Francesca Schiavone），前塞爾維亞籍球后楊柯維奇(Jelena Jankovic)。

若將大賽女雙冠軍計入還有大陸名將彭帥、今年法網捧冠的賈西亞(Caroline Garcia)、新科澳網女雙冠軍沙法洛娃(Lucie Safarova)，以及世界排名13、大會頭號種子最終台灣賽封后的烏克蘭史維托琳娜（Elina Svitolina），一字排開堪稱史上來台最豪華陣容。

頭號種子克蘭好手史維托琳娜（Elina Svitolina）奪下單打冠軍。(大會提供)

詹詠然贏球後替球迷簽名。(李弘斌攝)

雖然今年總獎金較去年的50萬美金降至25萬美金，但軟硬體升級不少，為符合WTA賽事標準，小巨蛋和台北體育館3面練習場就耗費數百萬元搭建「室內移動式硬地板球場」。

此外贊助商請到台北W飯店高規格待遇，球員餐廳更讓球星豎起大拇指。楊蕙如透露，光是公布W飯店贊助前和贊助後，前百大球員就增加6個到8個。我國好手詹詠然也認為，今年大會巧思多，展現異於各地巡迴賽的不同處。軟硬體升級、超過20名百大球星造訪台灣，可惜球迷並不買帳。

大會執行長「卡神」楊蕙如表示，今年入場人數較去年高雄增加2至3成，票房近500萬較去年成長近5成。但支撐頂級賽事不僅單靠大會，要促成觀眾仍是很大一部分。

明年是否續辦，楊蕙如語帶保留，「明年若續辦會有機會打平，贊助商也希望明年繼續合作，但勢必得整合政府資源和贊助商，跨大合作規模和形式。」

(中時電子報)