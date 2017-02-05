帶64病人轉院 貴陽醫生澄清非圖利

春節結束後，有許多離職潮，最紅的應該是貴航貴陽醫院(也稱300醫院) 精神科主任楊紹雷，他因帶著64名住院患者轉至貴陽市第六人民醫院，引起軒然大波。

《新京報》快訊指出，楊紹雷說，不懂為何此事鬧到沸沸揚揚，他未與貴航貴陽醫院解除勞動關係，轉院前與病人監護人溝通，並辦理了相關手續，攜病人出走是為病人好，並非圖利。

楊紹雷說他一個人怎麼可能幫64個病人轉院，這是一個人能搞定的嗎？當時，第六人民醫院派了幾輛救護車來，還有三十幾個醫護人員，到醫院，然後統一轉院。

貴航貴陽醫院院方當時攔下這些人，還問楊紹雷要把病人帶到哪裡去，並報警。年初三，他還去了派出所。醫院說病人流落街頭，這怎麼可能嘛!

楊紹雷表示，帶走的都是老病患，一些是常年住院的，最長的十幾年了，一般在五年左右，很多是醫療費用負擔很重的那種。且他都有通知病人家屬，家屬也都簽了字，已透過醫院的系統把轉院手續都辦了。

(旺報)