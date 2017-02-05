帶64病人轉院 貴陽醫生澄清非圖利
春節結束後，有許多離職潮，最紅的應該是貴航貴陽醫院(也稱300醫院) 精神科主任楊紹雷，他因帶著64名住院患者轉至貴陽市第六人民醫院，引起軒然大波。
《新京報》快訊指出，楊紹雷說，不懂為何此事鬧到沸沸揚揚，他未與貴航貴陽醫院解除勞動關係，轉院前與病人監護人溝通，並辦理了相關手續，攜病人出走是為病人好，並非圖利。
楊紹雷說他一個人怎麼可能幫64個病人轉院，這是一個人能搞定的嗎？當時，第六人民醫院派了幾輛救護車來，還有三十幾個醫護人員，到醫院，然後統一轉院。
貴航貴陽醫院院方當時攔下這些人，還問楊紹雷要把病人帶到哪裡去，並報警。年初三，他還去了派出所。醫院說病人流落街頭，這怎麼可能嘛!
楊紹雷表示，帶走的都是老病患，一些是常年住院的，最長的十幾年了，一般在五年左右，很多是醫療費用負擔很重的那種。且他都有通知病人家屬，家屬也都簽了字，已透過醫院的系統把轉院手續都辦了。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。