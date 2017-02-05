外交部：李大維7日出席海地總統就職

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外交部表示，外交部長李大維以總統特使身分5日至10日率團訪問友邦海地共和國，出席2月7日海地共和國第58任總統摩依士（Jovenel Moïse）就職典禮，代表中華民國政府及人民向友邦致上賀忱。

外交部指出，李大維夫婦訪問海地期間，除出席就職典禮及國宴相關活動外，將晉見卸任總統普利衛（Jocelerme Privert）及新任總統摩依士，拜會外長戴廉能（Pierrot Delienne），參訪與我政府合作密切之國際人道組織「糧食濟貧組織」（Food For the Poor）海地總部，以及參觀臺商投資之紡織廠等。

外交部強調，海地共和國位處加勒比海地區，與我國建交已逾60年，兩國邦誼篤睦，雙邊合作計畫推展順利。新任摩依士總統相當重視兩國關係，並盼與我國共同推動各項裨益民生之合作計畫，未來雙方將在既有之堅實基礎上深化邦誼，共創兩國人民福祉。

(旺報)