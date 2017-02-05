法小提琴家大衛．格里摩2月登台 再展非凡魅力

法國小提琴家大衛．格里摩。(鵬博藝術提供)

被譽為媲美魔鬼小提琴手克萊曼的法國小提琴家大衛．格里摩，10年內兩度灌錄巴哈全本《無伴奏小提琴奏鳴曲與組曲》錄音，皆獲高度好評。如今，2月底格里摩將再度來台，22日於台北國家音樂廳帶來法式小提琴經典曲目，25日於台中歌劇院呈獻巴哈全本《無伴奏小提琴奏鳴曲與組曲》，展現他非凡的詮釋與功力。

1973年出生的格里摩被視為是法國最具份量的個性派小提琴家之一，5歲開始學習小提琴，後來進入巴黎音樂學院師事帕斯庫勒（Regie Pasquier），畢業後又接受赫爾斯宏（Hirschhorn）、明茲（Mintz）、史坦（Stern）等大師的指導。

格里摩的演奏風格不僅與克萊曼有異曲同工之妙，演奏事業也向克萊曼學習，且他目前擁有多重身份，除了是職業小提琴獨奏家之外，同時也是不和諧樂團（Les Dissonnances）的創立者與團長、法國第戎歌劇院的駐院音樂家，也執教於德國薩爾布魯根音樂院。

「我不甘於被定位於某種身份。小提琴是我的延伸，但那並不代表我只能在舞台上演奏小提琴；事實上我現在做的事正是一百多年前孟德爾頌時代之前最流行的事：小提琴首席擔任領奏，帶領樂團演出。」格里摩2015年曾在新落成的巴黎音樂廳演奏五首莫札特小提琴協奏曲，與他的不和諧樂團一起創下紀錄。

格里摩這一次的音樂會試圖打破大家的刻板印象，「幾乎沒有小提琴家會排出整場法式作品的小提琴獨奏會，安排曲目時總會與其他風格的作品搭配。但無論是德布西或拉威爾的小提琴奏鳴曲，都是小提琴樂曲當中跨越時空的珠玉之作，拉得好已經不簡單，要拉出韻味更是難上加難。」詳情請洽兩廳院售票系統。

(旺報)