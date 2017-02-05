防堵H7N9病毒入侵 持續強化禽流感監測

疾管署公布自中國大陸移入人類感染H7N9案例。防檢局5日表示，我國目前發生在家禽的禽流感為H5N2及H5N8亞型，這二型均不會傳染人；目前並無H7N9及H5N6會禽傳人的亞型案例。

農委會與衛福部都定期召開行政院跨部會人畜共通傳染病及禽流感防治會議，對於檢測到的病毒，均互相比對是否有禽傳人的風險，同時檢視各項防疫措施，而防檢局也會在官方網站即時公布最新國際及國内禽流感疫情。

防檢局說明，我國在候鳥棲息地每年平均檢測4千件候鳥排遺樣本，從104年至今，曾在104年檢出2例H7N9亞型禽流感，而一旦於溼地檢出禽流感病毒時，該局都會加強溼地周圍消毒措施及周圍3公里禽場採樣監測3次，爾後即未再檢出H7N9案件。

這2個候鳥排遺案例經畜衛所分析，為一般流傳在野鳥族群的病毒分支，不具有高病原性病毒特性，與廣東的H7N9亞型病毒屬不同株。

(旺報)