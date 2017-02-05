川普政府盼恢復移民禁令 上訴法院駁回

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美國上訴法院今天凌晨駁回司法部要求立即恢復總統川普移民禁令的上訴案，這項裁定使得川普再受挫折。這項禁令不准七個以穆斯林為主國家的人民入境，也暫時停止接納難民。

川普痛批華盛頓州法官羅巴特（James Robart）3日凍結他所發布禁令的作法，並且在推文中和對記者談話時堅持，會讓這項命令恢復實施。

羅巴特的命令以及上訴法院的裁定使移民禁令暫時失效，來自受影響七國的人民在短暫時間內有機會入境美國，但法律上的不確定性仍然存在。

上訴法院在簡短的裁定中說，政府要求立即對華盛頓州法官所作裁定予以行政停止一案已遭否決。法院目前正等候華盛頓與明尼蘇達兩州在今天提出更多意見，以及政府在明天提出其他意見。

川普政府亟盼翻轉西雅圖聯邦地方法院法官羅巴特3日凍結旅行禁令的裁定，同時警告，此裁定對公眾形成立即危害，阻撓行政命令的執行，且是事後批評總統的國安判斷力。

川普昨天上午發推文說：「這名所謂的法官的意見，根本要讓我國無法執法，真可笑，將會被推翻。」

「華盛頓郵報」（Washington Post）報導，川普到佛羅里達州度週末，打完高爾夫球後，下午又上推特發文說，因為法官的裁定，「許多很壞且危險的人可能湧進我們國家」。

川普誇大了羅巴特裁決的影響，民主黨指控川普試圖威嚇獨立的司法系統。民主黨參議員雷希（Patrick Leahy）發布聲明說：「總統對法治的敵意不僅令人困窘，而且危險。」

川普1月27日下令禁止難民及來自7個穆斯林為多的國家人民入境美國，這道命令造成混亂，並餘波不斷。全美有10多起相關法律訴訟，至今只有1名法官表示，願維持川普的命令。

羅巴特的裁決因為適用全國，影響最為重大。他自2004年起由前總統小布希（George W. Bush）任命出任聯邦地方法官。

川普最新暴走發言只可能再引發爭議。自傑佛森（Thomas Jefferson）到歐巴馬等多位前總統都曾批評法院的裁定，但是絕少見批評個別法官的作法。

憲法學者及哈佛法學院教授崔畢（Laurence Tribe）告訴法新社：「至少在過去一個半世紀間，我想不起有這樣的事。」

教過兩名現任最高法院大法官及歐巴馬的崔畢說：「這不盡然是藐視法院，但肯定是輕視。」

崔畢說：「這表示對司法獨立欠缺尊重，在川普擔任總統期間，這對國家的未來是壞預兆。」（譯者：中央社羅苑韶）1060205

(中央社)