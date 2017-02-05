巴黎申奧口號採英語 極右派不滿

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巴黎正爭取2024年奧林匹克運動會主辦權，這週開始展開國際宣傳活動，但官方口號採英語「Made for sharing」（為分享而生），遭極右派政黨批評。

巴黎曾角逐2012年奧運主辦權，當時的口號是法語「l’Amour des Jeux」（競賽之愛），但輸給倫敦，這次捲土重來，改採英語口號。

法語和英語同列奧運官方語言，無論在哪裡舉辦，都要使用這兩種語言，巴黎爭取奧運主辦權，卻不以法語為主要宣傳口號，極右派政黨民族陣線（FN）副主席菲里波（Florian Philippot）說，「模仿盎格魯薩克遜人可不能讓法國在世界發光」。

巴黎申奧委員會表示，英語口號的用意是向全世界傳達訊息，不是只關注自身，而是在一個共享的世界裡，舉辦彼此共有的競賽。

巴黎申奧委員會表示，巴黎已具備95%的奧運所需設施，只需要新建一個運動場館，也就是水上活動中心。

依照巴黎的規劃，舉辦奧運的經費不會動用到公部門資金，而是來自國際奧林匹克委員會（IOC）、國內市場行銷和門票收入，為讓更多大眾願意進場，開幕典禮門票將訂在24歐元（約新台幣800元）起，比賽門票則為15歐元起。

法國於2015年通過促進綠色能源成長、降低石化燃料和核能比例的能源過渡法案，還成功促成巴黎氣候協議簽署，因此特別強調永續發展及環保概念，自詡為第一個以達到永續管理ISO20121標準為目標、也是第一個以「碳零排放」為目標的申辦城市，至少要比過去的奧運減少55%碳排放量。

除了巴黎之外，洛杉磯和布達佩斯也是競爭者，獲選城市將於9月13日在秘魯揭曉。

值得一提的是，美國總統川普（Donald Trump）近期發布行政命令，禁止敘利亞、伊朗等7國人民入境，在全球引起爭議，對洛杉磯申奧可能有不利影響，巴黎很被看好獲選為主辦城市。1060205

(中央社)