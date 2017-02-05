那瑪夏文化景點強化升級，卡那卡那富族廣場祈福動土。（吳江泉翻攝）

卡那卡那富族廣場祈福動土。（吳江泉翻攝）

高雄市那瑪夏區卡那卡那富族廣場改善工程今(5)日舉行動土儀式。卡那卡那富長老翁博學與地方耆老、中央原民會族群委員江梅惠、高市府原民會副主委陳幸雄等，都親臨參與活動儀式。

高市府原民會表示，廣場工程地點位於瑪雅里的男子會所，是卡那卡那富族傳統集會、教育、社交及重要議題討論的場所，動土儀式採卡那卡那富族pakunasau mamarang傳統祭儀(重大工作開始前的祭祀)呈現，完工後將可串連周邊景點、推廣兼顧自然與文化的體驗旅遊行程，預計4月完工。未來可望提升那瑪夏區生態旅遊產業價值，進而帶動在地族人收益成長，活絡地方經濟。

高市府原民會說，工程主要強化廣場的集會及教育功能，內容包括民俗植栽種植、家屋之增設、環境美化、男子聚會所補強及新設步道。工程辦理前便多次與在地共同討論，讓居民實際參與，已符合族人需求，完工後的廣場可望納入那瑪夏文化體驗旅遊行程中重要的一環。

儀式在耆老祈福下象徵工程啟動，原民會副主委陳幸雄表示，甫於104年正名卡那卡那富族，外界了解不多，充滿神秘感且人口未及500人，極具特色族群生態、人文旅遊開發價值。對此市府於那瑪夏推動高雄原味輕旅行整合上下游旅遊產業相關的部落組織(發展部落遊程之法人團體、在地組織等成員)、在地業者(民宿、露營、工坊、農產與餐飲業者)，創新推出「漫遊那瑪夏˙卡那富族森體驗」5套遊程，將全國獨有的米貢祭及河祭轉化為文化體驗，而廣場便成為近一步了解在地族人生活文化的重要場域。完工後可望提升那瑪夏區生態旅遊產業價值，進而帶動在地族人收益成長，活絡地方經濟。

(中時)