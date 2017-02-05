春節大紅包 高苑擊垮泰山
本屆HBL開打是大年初九，依循古法仍屬尚未過元宵節的過年期間，本次8強賽唯一的南部球隊高苑工商，希望能殺出重圍，領隊余政憲特地祭出「紅包」獎勵，果然激勵球員士氣，今面對強敵泰山高中，克服上半場落後劣勢，終以77比70逆轉勝，拿下晉級四強目標的重要勝利。
「球員面對泰山都會有些恐懼，我們就想用紅包來鼓勵球員，雖然不多，但實質的鼓勵與支持，要他們勇敢挑戰。」高苑教練廖楚翔強調，鼓勵的重點不是得分，而是苦工，隨隊教師田本玉則補充，針對三分球與製造對方主力中鋒犯規來獎勵，田本玉說：「主要是董事長與『有熊的森林』老闆提供，希望球員更有自信。」
意外的春節大紅包，果然激勵高苑球員奮發，但主力球員田浩卻成熟地說：「又不是為了錢打球。」他此役攻下全場最高的23分，包括1個三分球，他上下半場的表現判若兩人，「主要是我賽前胃有點不舒服，吃了胃散後，下半場就好多了。教練也鼓勵我，說靠我才能贏。」問他還痛嗎？他笑說：「贏球就什麼都好了。」
廖楚翔強調，抓下泰山意義非凡，賽前評估松山與能仁實力穩定，高苑、泰山與南山較不穩，首戰能擊敗泰山，不只是重要一勝，對球員的信心也有顯著提升，他說：「上屆已經有進過小巨蛋的經驗，我告訴球員，希望本屆能再去感受一下坐在場邊的感覺，這是給他們的目標，要他們勇敢挑戰。」
(中時電子報)
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