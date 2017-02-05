中捷里程碑 綠線首批電聯車抵台中港

台中捷運綠線首批電聯車去年完成製造組裝，通過300多項嚴格測試，今天運抵台中港14號碼頭，是中捷從土建工程轉換到機電工程的里程碑，將於明年試運轉、109年通車。

台中捷運綠線共採購18列電聯車，有9列電聯車於日本川崎重工兵庫工場組裝，其餘9列電聯車則由日本川崎重工委託台灣車輛公司於新竹湖口組裝。這樣的合作有助於落實國車國造，加上台灣車輛公司的技術是移轉自日本，未來車輛維修可以就近在台灣完成，不用依賴日本，也可降低成本。

18列的電聯車，列車由2節車廂組成，一列車可載送536名乘客。這次先到台中港的電聯車共有2列，並已於去年完成製造組裝，通過300多項嚴格測試。

9列在台灣車輛公司組裝的電聯車，從每顆螺絲開始到內部設計，都是和日本原廠使用同一種材料與設計圖，並在日本技師的指導下由台灣工程師逐一組裝，讓台灣自行打造維修捷運車廂的技術可以邁進一大步。

綠線截至去年年底進度達67%，今日抵達台中港14號碼頭的電聯車將送進北屯機廠進行測試作業，期望能達成預定目標順利通車啟用。

中捷綠線採鋼輪鋼軌全自動無人駕駛系統，車輛外觀以「新芽綻放」概念設計，車頭呈現流線型，車身則以不銹鋼原色，搭配車窗及綠色飾條，讓電聯車更具現代感。

無人自動駕駛也會是以後捷運系統的趨勢，發車班距目前是設定每5分鐘一班車；此外，由於台中電聯車採鋼軌無縫浮動式道床，因此所產生的噪音也較低。

至於電聯車造價，台中電聯車每列造價新台幣1.87億元，與台北木柵線的2億元及桃園機場捷運的3.2億元相比都低，僅高於高雄捷運的1.65億元。單與台北木柵線相比，2地列車都採無人駕駛，但台中電聯車車廂間互相連通，木柵線則無；台中電聯車每列可載送達536名乘客，木柵線則為464名。

今天電聯車抵達台中港是中捷綠線重大里程碑，也代表台中即將進入捷運時代，而捷運藍線也通過交通部審查，這兩條將架構起大台中最主要的軌道運輸，再加上大台中山手線，將讓台中擁有四通八達的軌道運輸設施。1060205

(中央社)