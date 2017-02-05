北市關渡父弒子人倫悲劇 母親悲痛認屍

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小孩的雷姓母親(左二)抵達案發現場。(黃世麒攝)

小孩的雷姓母親(中)得知噩耗從花蓮趕到台北認屍。(黃世麒攝)

小孩的雷姓母親(右)抵達案發現場認屍。(黃世麒攝)

警方鑑識人員帶回證物。(黃世麒攝)

台北市北投地區今天下午發生46歲張姓狠父殺3子女再自刎命案。晚間7時許，士林地檢署檢察官江耀民赴現場勘驗，遭砍殺身亡子女的母親也隨後抵達現場，面對媒體未發一語。

3個小孩的母親得知噩耗從花蓮趕到台北認屍。

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(中時)