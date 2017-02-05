大陸國家旅遊局：5A級景區要設中性廁所

5A級景區要設中性廁所。圖為大批遊客在北京故宮內參觀。 (新華社)

大陸國家旅遊局局長李金4日表示，「5A級旅遊景區」的廁所必須體現更高的標準，所有的5A級景區都要設置「第三衛生間」。

截至去年11月4日，大陸共有227處「國家5A級旅遊景區」，北京故宮、天壇公園、頤和園，上海的東方明珠廣播電視塔、上海野生動物園；河北保定的安新白洋淀景區、承德避署山莊都列於其中。

重慶晨報報導，所謂的第三衛生間又稱中性衛生間，最大特點就是無性別區分，凸現了人性化精神。例如，兒子帶著體弱多病的母親，或是女兒帶著不良於行的老爸等外出要上廁所，異性無法一起同廁的情況。

報導稱，這樣的中性廁所，首先體現了男女平等，在男女公廁的建造使用上，一直有一種「女性吃虧」的呼聲，「中性衛生間」既是男廁又是女廁，「如廁」只講先來後到，不分男女；其次，照顧了大人帶小孩「如廁」；第三，提高了使用率，使人們更方便。

報導提到，中性廁所設置0.45米高的馬桶，0.7米高的水平抓桿，在牆面一側要加設高1.4米的垂直抓桿，設置洗手盆在兩側和前緣要設置安全抓桿，設置放物台、掛衣鉤、呼叫按鈕等，無論是哺乳的媽媽，還是行動不便的老人，都能便於使用。在大陸，上海等地已有了「中性衛生間」，重慶首座「五星級廁所」，於2010年8月在璧山南河公園設置。

(旺報)