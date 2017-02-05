「花在彰化」閉幕 溪州公園9天湧入70萬人潮
「花在彰化、雞祥富貴17來」活動5日風光落幕，短短9天有高達70萬人次入園參觀，人潮再創新高，彰化縣長魏明谷主持閉幕式時表示，有信心溪州公園將繼續蟬聯交通部觀光局全國風景區入園人數第一名寶座。
溪州公園被觀光局列為春節旅遊十大景點之一，是全台最大平地公園，農曆新年期間舉辦的「花在彰化」活動，免費入園、接駁車方便，去年15天展期創造64萬人潮，今年年假較短，但天氣溫暖晴朗， 28日開幕首日就締造10萬人次入園賞花、走春，人潮再創新高，也帶來龐大商機。
魏明谷說，彰化縣的花卉、苗木全國知名，各項主題花卉造景清香美麗又獨具創意，廣受民眾的認同與歡迎，無論館內館外眾多活動總是排滿人潮，園區內還設置專區引進許多遊樂設施、產業銷售專區，非常適合全家同遊。
魏明谷說，溪州公園花在彰化雖然圓滿落幕，但園區仍然維持全年免費開放民眾參觀遊玩，還可串聯周邊景點如田尾公路花園、北斗小吃街、埤頭百寶村與鹿港古蹟等，成為結合花卉與文化觀光的優質套裝旅遊行程。
此外，台灣燈會即將在雲林登場，彰化縣政府也配合在溪州公園備有接駁車供民眾搭乘，北部或是彰化的民眾，白天可先到溪州公園走走，晚上再搭乘接駁車前往台灣燈會會場，溪州公園停車位多，讓民眾省去停車與塞車之苦。
(中時)
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