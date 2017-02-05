王子公主現代版 傑愛婚日本婚宴在迪士尼樂園舉行

江宏傑與福原愛的跨國婚姻，日本婚宴特地選在東京迪士尼舉行。（東京迪士尼提供）

台灣桌球好手江宏傑剛結束台北燈節代言活動，馬不停蹄飛往日本東京，與心愛的妻子福原愛舉行日本婚宴，兩人俊男美女的搭配，又是跨國婚姻，早已羨煞他人，兩人的日本婚宴還選在夢幻氣息十足的迪士尼樂園舉行，讓登對愛侶堪稱王子與公主幸福生活的現代版。

傑愛婚羨煞他人。（東京迪士尼提供）

傑愛婚超登對。（東京迪士尼提供）

傑愛婚去年9月宣布後，今年1月1日在台北晶華酒店先舉辦台灣婚宴，已成為大眾關注焦點，相隔1個月後，江宏傑與福原愛再舉行日本婚宴，特地選在千葉縣浦安市的迪士尼樂園舉辦，讓經典的夢園地，見證兩人的堅貞愛情。

福原愛身穿純白的白紗禮服，江宏傑身穿黑色西裝，兩人洋溢著幸福的笑容與米奇、米妮一起切蛋糕。兩人連名發表感言指出，「今天很順利地在日本完成禮宴，感到非常開心。謝謝！」

(中時電子報)