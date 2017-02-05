北投父殺3子女命案 陸官媒關注

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台北市北投區5日下午1時許傳出3死1傷命案。台北市警局北投分局關渡派出所表示，初步瞭解，疑似為父親先將3名小孩殺害（傷）後，再自殺身亡，確切肇因警方正在厘清。

新華網報導，警方接報後抵達現場，發現一屋內有2男1女躺在地上，身上均有刀傷，已明顯死亡。另有一名16歲女生頸部有刀傷，無法言語，被緊急送往榮民總醫院急救。

警方從現場留下疑似遺書發現，屋主可能因與妻子有感情問題，才狠心手刃3名子女後自殺，其中16歲女兒幸運逃過死劫，負傷報案，全案正由北投警分局調查中。

警方初步調查發現，疑似狠心殺害子女再自殺的張姓男子以寫電腦程式維生，與妻育有2女1男，其中2名女兒讀初中、兒子讀小學，案發時張男妻子並未在家。

台北榮民總醫院表示，送醫的16歲女生目前沒有生命危險，但目睹家暴過程，心理受創甚深。

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(旺報)