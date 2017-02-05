馮世寬要提升士官地位 讓主官和士官督導長平起平坐

我要評比

國防部長馮世寬春節視導憲兵指揮部，士官督導長劉畢莉座位，排在指揮官許昌旁，以示軍中地位。圖／軍聞社提供

國防部長馮世寬要提升士官待遇和地位，近日通令軍中，他視導部隊，由司令或指揮官及士官督導長代表迎接並做業務報告，讓士官督導長與部隊主官平起平坐。

馮世寬日前視導憲兵指揮部，指揮部由憲兵指揮官許昌中將，以及憲兵指揮部士官督導長劉畢莉出面迎接，業務報告，劉畢莉座位排在許昌之後，在憲兵指揮部副指揮官周廣齊及政戰主任謝明德之前，充分凸顯士官督導長的地位。劉畢莉是憲兵指揮部第一位、同時也是各軍種司令部唯一的女性士官督導長，

國軍的精進士官制度，推行多年成效不彰，美方也常問，國軍訪美怎見不到資深士官。

馮說，他不覺得他多麼睿智，只是把既定政策檢討落實罷了。

(中時)