網購年菜誇大不實問題多 消費者吃下一肚子怨氣

農曆春節剛結束，各地還沉醉在新春之喜時，卻有民眾因為「年菜」搞烏龍而掃興過年。近年網購年菜買氣旺，方便快速便可輕鬆端出一桌好菜，深受消費者歡迎，各大飯店、知名餐廳業者也多與網購平台合作，推出年菜預購。不過，消基會接獲申訴，網購的年菜分量少、製造商資訊未詳實揭露，使消費者收到貨後才知上當；此外，部分業者以年菜為「生鮮食品」為由，拒絕退貨，也讓消費權益受損。

除了製造商資訊揭露不全外，年菜的份量也讓消費者大感不滿。消費者王小姐跟消基會申訴，她從電視購物頻道購入12道年菜，收到貨卻發現內容物不如廣告宣稱，份量大大縮水，例如佛跳牆只有原稱的三分之一，東坡肉也只有小小3塊，讓她當了冤大頭。

消費者上網訂購年菜，由於僅能以廣告作為選購依據，仍然存在一定的風險，常出現實品與廣告落差過大狀況。更壞的狀況是，如果消費者訂到不適合的年菜，業者又不給退貨，只能吃下一肚子怨氣。

消基會認為，網路販售的年菜均採冷凍包裝，保存期限長，年菜與一般保存期限僅數日至1周的鮮奶、蔬果等生鮮食品，大不相同，加上目前宅配業者以低溫冷凍派送、取貨，更讓商品得到妥善的保存，顯不應將其歸類為通訊交易解除權的合理例外情事之一，年菜業者依法應讓消費者享有7天猶豫期。

(旺報)