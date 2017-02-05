浙江車禍陸客團 6日搭機離台

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浙江陸客團昨天在高雄發生遊覽車撞橋墩意外，觀光局今天表示，全團已無大礙，後續行程確定取消，明天將搭乘下午4時5分班機離台。

浙江陸客團26人昨天上午約10時於高雄市鼓山區河西路、興隆路口，疑似駕駛路況不熟，在通過鐵路橋墩下涵洞時，車頂撞擊涵洞上方橋墩，旅客及領隊26人受輕重傷送醫。

觀光局今天表示，領隊洪璐因頭部挫傷，目前仍於高雄醫學院醫院觀察治療，其餘旅客第一時間分別送往高雄大同醫院、高雄醫學院醫院及高雄聯合醫院治療與檢查，皆已無大礙，由旅行社安排入住高雄帝豪飯店休息。

觀光局指出，已向負責接待的世和旅行社瞭解，已確定取消該團後續行程，團體今日皆於飯店休息，預計於明天搭乘高鐵返北，接駁至桃園機場，搭乘下午4時5分班機出境，觀光局已通報移民署協助該團旅客出境事宜。

觀光局補充，該團中國大陸領隊洪璐目前仍在台灣接受治療，觀光局將持續追蹤並提供所需協助協助。1060205

(中央社)