中共中央一號文件 加大農業供給側改革

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2017年中共「中央一號文件」全文今天由中共中央和大陸國務院授權新華社發布，內容強調，要確保糧食生產能力不降低、農村穩定不出問題，農業的「供給側改革」必須再加力。

「中央一號文件」本指中共中央每年發的第一份文件，從1982年到1986年、2004年至今的連續14年，都是以農業、農村、農民為主題，顯示「三農」問題在大陸社會經濟中的重要性。

新華社引述中共中央農村工作領導小組副組長唐仁健解讀這份文件時表示，當前大陸農業農村發展的環境發生了大的變化，出現許多問題。

問題主要反映在：農產品需求升級，但缺乏有效供給；資源環境承載能力到了極限，綠色生產卻跟不上；國外低價農產品進來了，大陸國內競爭力跟不上；以及農民增收動力不足等。

他認為，這些是結構性、體制性的矛盾，必須從供給側改革入手，主要方向是提高農業供給的品質。

大陸當前在經濟方面強調「供給側改革」，農業發展也不例外。這份文件表示，這項改革是長期的過程，「處理好政府和市場關係、協調好各方面利益，面臨許多重大考驗」，必須「勇於承受改革陣痛」，並確保糧食生產能力不降低、農民增收勢頭不逆轉、農村穩定不出問題。

今年的文件內容包括增加生產效益、增加農民收入、提升食品安全、推行綠色生產方式等。

大陸官方近年公布「引導農村土地經營權流轉」並「發展農業適度規模經營」的政策意見，相關內容也在今天公布的中央一號文件中。

由於大陸農村土地為集體所有，在不改變土地所有制的情況下，如何增產提效一直是官方頭痛的問題。

這份文件表示，將大力培育新型農業經營主體和服務主體，透過經營權流轉、股份合作、代耕代種、土地託管等多種方式，加快發展多種形式規模的經營。1060205

(中央社)