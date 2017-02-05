甩油大作戰！運動器材買氣長3倍

農曆年節大魚大肉不斷，為把握減重黃金期，年後甩油蔚為風潮！根據網購業者統計，農曆春節自初二、初三開始運動器材湧現買氣，銷售較除夕、大年初一成長3倍，男生偏愛肌力訓練商品，女性則流行曲線雕塑。

momo摩天商城表示，運動健身器材銷售預估將較農曆年前成長約3成，健腹機、健身車、踏步機等買氣自年前即持續增溫；而進行體重管理的體重計與體脂計也跟著熱銷，估計銷售將增長約2至3成。

momo購物網指出，農曆春節後運動健身器材銷售預估較年前成長約4成，品項數增加逾2成，近年在人魚線、馬甲線熱潮帶動下，民眾減重不再一昧追求數字上的減少，擁有健美的體態才是王道，從性別來看男生偏愛運動肌力訓練商品，如仰臥起坐機、健腹器、重訓機等；女生近來流行腰、腹、臀訓練。因應現代人生活忙碌，市面上許多針對無法長時間運動的上班族推出可同時訓練多部位、具有多樣化動作訓練、以及在運動方式上力求簡易的操作步驟的器材類型；此外，考慮到都會生活居住空間狹窄，因此在外型上也貼心設計為輕易摺收不佔空間的機型。整體來說運動健身器材的平均客單價約在3500元左右。

momo摩天商城也分享，農曆春節開工後1至2週為運動健身器材的熱銷期，大約會較農曆年前成長3成左右，今年除健腹機持續熱銷外，健身車、踏步機與倒立機買氣也將持續增溫；此外，為進行健康管理連帶體重計與體脂計在春節後也會跟著熱銷，預估將成長2至3成，客單價約落在2,000元左右。

(旺報)