台中公園「鳳凰花開」點燈 湧進13萬人
2017中台灣元宵燈會以百鳥之王鳳凰為雞年主題燈，12米高的「鳳」與「凰」主燈，分別設置在台中公園及港區藝術中心。台中公園雄性的「鳳」，5日晚間7點由市長林佳龍主持點燈儀式，在4分多鐘七彩絢麗燈光秀下，氣勢磅礡，搭配360度的旋轉舞台效果，民眾驚呼連連，現場預估湧進13萬人共睹風采。
林佳龍到場致詞表示，中台灣燈會採水景光影，結合藝術城市概念，成為台灣觀光亮點，從每年節慶開始，讓各地的人看見美麗的台中市，所以主燈點燈霎那間自己也許願希望台中市成為宜居第一名城市。
台中公園的「鳳」主燈360度旋轉，結合聲光科技的動態及鳳凰舞者舞出鳳凰姿態，震撼精采，時而平緩、時而激昂，主燈下方的山櫻花及海浪跟著上下移動，並不時飄出花香煙霧，現場大人、小孩歡喜鼓掌，呼喊：「安可」。
台中公園燈區展出陸上主題燈11座、創意花燈10座；台中公園的日月湖昨天啟用後，市府也在湖面上架了5座主題燈，形成環湖光廊，燈光營造的湖心亭把湖面點綴的更為美麗，吸引不少遊客爭相乘船賞燈。
今年市府準備20萬個「吉運大展」小提燈從今天開始至11日連續7天，每日18時在燈會現場免費發放。分別於自由路及公園路入口處、光復國小外操場入口處，數量有限，送完為止。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。