台中公園「鳳凰花開」點燈 湧進13萬人

「鳳凰花開」主燈秀，在4分多鐘七彩絢麗燈光秀下氣勢磅礡，民眾驚呼連連。（張妍溱攝）

2017中台灣元宵燈會昨日展開，台中市長林佳龍與地方人士在台中公園點亮主燈，現場熱鬧洋溢新年喜氣。（張妍溱攝）

日月湖多組充滿年節氣氛的Q版雞造型花燈。（張妍溱攝）

日月湖多組充滿年節氣氛的Q版雞造型花燈。（張妍溱攝）

燈光營造的湖心亭把湖面點綴的更為美麗，吸引不少遊客爭相乘船賞燈。（張妍溱攝）

2017中台灣元宵燈會以百鳥之王鳳凰為雞年主題燈，12米高的「鳳」與「凰」主燈，分別設置在台中公園及港區藝術中心。台中公園雄性的「鳳」，5日晚間7點由市長林佳龍主持點燈儀式，在4分多鐘七彩絢麗燈光秀下，氣勢磅礡，搭配360度的旋轉舞台效果，民眾驚呼連連，現場預估湧進13萬人共睹風采。

林佳龍到場致詞表示，中台灣燈會採水景光影，結合藝術城市概念，成為台灣觀光亮點，從每年節慶開始，讓各地的人看見美麗的台中市，所以主燈點燈霎那間自己也許願希望台中市成為宜居第一名城市。

台中公園的「鳳」主燈360度旋轉，結合聲光科技的動態及鳳凰舞者舞出鳳凰姿態，震撼精采，時而平緩、時而激昂，主燈下方的山櫻花及海浪跟著上下移動，並不時飄出花香煙霧，現場大人、小孩歡喜鼓掌，呼喊：「安可」。

台中公園燈區展出陸上主題燈11座、創意花燈10座；台中公園的日月湖昨天啟用後，市府也在湖面上架了5座主題燈，形成環湖光廊，燈光營造的湖心亭把湖面點綴的更為美麗，吸引不少遊客爭相乘船賞燈。

今年市府準備20萬個「吉運大展」小提燈從今天開始至11日連續7天，每日18時在燈會現場免費發放。分別於自由路及公園路入口處、光復國小外操場入口處，數量有限，送完為止。

(中時)