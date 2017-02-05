回歸倒數！SJ久違合體炸團魂 赫海超有愛
南韓天團Super Junior今年7、8月將陸續迎來銀赫、東海、始源退伍歸隊，雖然仍要等待厲旭、圭賢當完兵，才能全員到齊，但隊長利特已向E.L.F（粉絲名）喊話，宣告下半年回歸消息，而今（5日）SJ大隊難得多位成員合體，更是讓粉絲對於他們接下來的計畫期待不已。
粉絲今在韓國餐廳除了捕獲利特、藝聲、神童、晟敏外，就連目前服役中的銀赫、東海、始源也現身其中，雖並不是全員到齊，但這可說是SJ成員們陸續當兵後，最多人聚一起的時刻，令E.L.F紛紛激動喊「回歸的實感來了」、「期待下半年」，眾成員在離開餐廳時，也一一和粉絲們打招呼，暖心性格依舊。
其中，銀赫更PO出「SHE」的久違合照，寫下：「還在冬眠的ELF們醒醒」，要大家準備好迎接3人的退伍，而粉絲也捕捉到「赫海CP」銀赫、東海互動依舊超有愛，兩人打打鬧鬧讓粉絲看了大呼想念，讓眾人更加期待SJ大隊或D&E的強勢回歸。
(中時電子報)
關鍵字：SJ、SUPER JUNIOR、銀赫、東海、赫海
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