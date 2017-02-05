賠了夫人又折兵 泰山8強路艱辛

泰山高中韓杰諭左膝嚴重受傷，8強賽恐無緣再度上場。（高中體總提供）

亟欲重返4強的泰山高中，本屆帶著傲人禁區戰力挑戰，8強首戰遭遇強敵高苑工商，一度領先10分的優勢，卻遭對手在下半場逆轉，主力球員韓杰諭還在第4節受傷，且傷勢嚴重，8強賽恐無緣上場，泰山不但輸球又損失大將，對士氣打擊不小，教練廖文彬強調，會努力為球員做心理建設，繼續拚下去。

泰山第4節陷入落後，板凳出發的韓杰諭在場上表現精彩，不但砍進三分球，幾次籃下補籃也建功，全場攻下10分，另有9籃板，但比賽終了前，他搶快帶球切入，卻因地貼導致滑倒，倒地後隨即抱住左膝，由隊友扛出球場外。

「防護員初步判斷，左膝韌帶可能斷了，明天會去醫院做進一步檢查，但這個階段是不可能打了。」廖文彬強調，泰山與台北醫學大學有合作，明天就會送韓杰諭去檢查，他說：「當然有影響，但比賽還是要打啊。」

泰山8強賽賽程超硬，接連遭遇高苑、能仁、松山與南山，都是評估4強有望球隊，廖文彬原本希望抓下高苑，卻不如預期，還傷了主力球員，他強調球隊丟掉10分領先，代表後衛掌握節奏的能力不夠好，他說：「犯規過多，罰球不準（命中率45%），都需要檢討，但球隊目前有些低迷，會透過調整，一點一點把狀況找回來。」

(中時電子報)