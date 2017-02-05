韓查「親信門」獨立檢察組擬訊問朴槿惠

韓媒5日報導，據南韓司法界消息，「親信門」獨立檢察組正與青瓦台協調調查日程，爭取在8-10日的某一天當面訊問已停職的南韓總統朴槿惠。

檢察組人員表示，目前還不確定具體時間，但訊問總統的機會只有一次，將做好萬全準備。雖然檢察組3日試圖搜查總統府吃了閉門羹，但因朴槿惠已表態同意受訊，接受當面訊問的可能性很高。然而雙方對調查地點的意見分歧仍較大。

檢察組基本同意「上門調查」，但希望以到第三方場所閉門訊問，朴槿惠方面則以警衛工作為由，更希望在青瓦台受訊。

朴槿惠涉嫌與已被逮捕起訴的崔順實共謀，促成三星物產合併第一毛織，並收受巨額賄賂。朴槿惠還涉嫌介入文藝界黑名單的制定與執行過程，濫用職權，無端貶黜文化體育觀光部多名高官。2014年4月16日世越號沉沒當天7個小時的行蹤，也在調查之列。

朴槿惠不久前在接受網媒採訪時拋出陰謀論，聲稱親信干政門是由「堆積如山的謊言」編造的假案，並否認文藝界黑名單等指控。

(旺報)