陸新貨幣政策 從銀行「出手」

中國人民銀行近來貨幣政策操作，越來越集中在銀行間貨幣市場。中期借貸便利利率就已上調，現在逆回購利率和常備借貸便利利率也上調，引發市場關注。央視評論，此次利率上調，是央行給銀行提供資金時收取利率，並無上調存貸款基準利率，因此這次上調不等於加息，對民眾沒直接影響。

央視報導，央行透過多種方式，向需要流動的金融機構提供資金，包括操作利率是金融機構獲得資金的成本，逆回購則是央行每個工作日進行的公開市場操作，而常備借貸便利利率和中期借貸便利利率是央行對金融機構進行的一對一操作，都在這次利率調整範圍。

(旺報)