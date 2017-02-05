陸防治愛滋計畫 保障就醫就業入學權益
中國大陸官方今天公布防治愛滋病的5年行動計畫，要求保障愛滋病病毒感染者和病人就醫、就業、入學等合法權益，不得以任何理由推諉或者拒絕診治感染者和病人。
大陸澎湃新聞今天報導，大陸國務院辦公廳5日印發「中國遏制與防治愛滋病『十三五』（2016至2020年）行動計畫」，除要求保障上述權益外，還要為愛滋病致孤兒童和感染兒童及時、足額發放基本生活費。
行動計畫指出，大陸愛滋病流行形勢依然嚴峻，性傳播成為最主要傳播途徑，男性同性性行為人群感染率持續升高，青年學生感染人數增加較快。
計畫目標為使男性同性性行為人群愛滋病相關危險行為減少10%以上，其他性傳播危險行為人群感染率控制在0.5%以下，參加戒毒藥物維持治療人員年新發感染率控制在0.3%以下。
陸媒曾報導，近5年中國大陸15歲至24歲青年學生愛滋病毒感染者年均成長率已達到35%。青年學生愛滋病疫情以性傳播為主，主要是男性同性性傳播。
大陸2014年新報告愛滋病感染者和病人10.4萬例。不過，專家認為，中國大陸仍有32.1%感染者未被發現，這些「隱蔽」感染者因無法及時有效治療，可能成為傳染源繼續傳播給更多的人。1060205
(中央社)
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