北投狠父殺子女案 檢察官勘畢遺體運走

台北市北投區今天發生張姓狠父殺3子女再自刎命案，晚間8時20分檢方勘驗完畢，3具遺體陸續由禮儀公司運往殯儀館，而遭砍身亡子女的母親離去時，面對媒體未發一言。

這起3死1傷命案現場位於北投區中央北路4段一處4層樓連棟公寓，警消中午1時多獲報趕抵現場，3人已明顯死亡，分別是46歲的張姓父親，及分別13歲、14歲的1兒1女；另16歲的大女兒，頸部刀傷嚴重、無法言語，緊急送榮總急救。

台北市警察局北投分局偵查隊長謝志鑫表示，唯一倖存的大女兒目前傷勢穩定、暫無生命危險。傷者因無法言語，在醫院用手機向警方溝通時表示，父親昨天向她說「我想帶你們一起走」，當時不明白意思，後來才知道是要殺死他們。

謝志鑫指出，大女兒痛醒後以LINE連繫住在附近的舅舅，舅舅趕赴現場後才驚覺發生慘案，趕緊報警救人。

另外，警消抵達現場時，死者身上覆蓋棉被，現場留有疑為凶器的水果刀，另有一封遺書，內容罵老婆，據了解，過年期間張男曾帶3名子女回新北市五股區過年，初判可能是感情、經濟因素所致。

他也透露，初步判定死亡的父親與女兒致命傷集中在頸部，兒子身上雖然也有多處刀傷，但死因可能是被棉被「窒息而死」，詳細肇因仍待檢方勘驗報告出爐才能確定。

晚間7時許，士林地檢署檢察官江耀民、法醫赴現場勘驗，遭砍殺身亡2名子女的母親也從花蓮北上到案發現場。晚上8時20分許，檢察官勘驗完畢，3具遺體則由禮儀公司分別運往殯儀館，而母親離去面對媒體詢問時未語，快速離開現場。1060205

(中央社)