廣東支持租房：允許商改住、合法房租所得稅減半

大陸房價居高不下，廣東市府希望鼓勵民眾租房，發布租賃新政策，房租收入可於個人所得稅減半，商業用房也可改為租賃房，未來商業用房包括公寓、廠房、寫字樓等都可改為租賃住房，水、電、氣價格都可依一般居民標準收費。

《羊城晚報》報導，廣東省政府發布的《廣東省人民政府辦公廳關於加快培育和發展住房租賃市場的實施意見》，規範了商業用房可改為租賃住房，土地用途可調整為居住用地。此外，還落實稅收優惠，規定個人出租住房的個人所得稅可減半徵收。

(旺報)