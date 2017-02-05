台灣政治淺碟化 李鴻源：政治人物只做討好民眾的事
前內政部長李鴻源認為，台灣忙著解決昨天的問題，對於現在及未來的問題則沒有時間和精力面對，而政治人物只做討好民眾的事，使政治淺碟化，這是台灣目前面臨的問題。
據《聯合報》報導，李鴻源今赴朝陽科技大學，發表「檢視台灣面臨的挑戰」演說。他指出，台灣人均二氧化碳排放量為世界3倍，若未改善，2025年台灣將會被罰3千5百億元的碳稅，然而這麼重大的事件卻無人關注，也和台灣的水、電和油價皆交給民粹有關。
因為水、電和油價沒有彈性空間，使得台灣缺乏工業和科技研究轉型的動力，未能將危機化為轉機。「是我們的國家出了問題」，李鴻源指出，表面上大家只看見台灣大學的世界排名往後掉，卻沒有人探究原因和思考如何應對，因官員皆忙於解決昨天的問題。
2005年瑞典便制定能源政策，3年後將不再使用汽油，也因此大學教學和科學研究的方向完全不一樣，反觀台灣卻還在吵油價、電價和水價，「這就可知台灣怎麼會有競爭力」。
李鴻源表示，台灣政治缺乏專業和深度，政治人物為了選票，過去只會做討好民眾的事，這就是台灣目前面臨的問題。
(中時電子報)
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