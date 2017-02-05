美法院裁定谷歌須交出客戶電郵

美國費城地方法院法官魯達（Thomas Rueter）上周五裁定，谷歌必須遵守執法部門的搜查令，交出客戶儲存在美國以外地區的電子郵件。由於這判決跟幾個月前微軟面對同樣訴訟時，不用交出客戶資料的結果完全不同，谷歌上周末表示計畫要上訴。

魯達認為從海外伺服器發出至美國的電郵，聯邦調查局（FBI）為調查詐欺案件而有權檢查這些電郵而不能視為押扣。因為FBI在搜查過程中「沒有意圖干涉」帳戶所有人的「持有權益」。而且只有在美國公開內容時才構成實質侵犯個人隱私。

但谷歌不滿這判決，因為跟微軟之前面對同樣情況卻有完全不同結果。谷歌計畫提出上訴，要繼續延後搜查令的執行。

(工商)