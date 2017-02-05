勇士爆冷不敵國王 教頭柯爾遭驅逐出場
沙加緬度國王今天戰到延長賽後，爆冷以109比106擺平金州勇士，終結與美國職籃NBA西區霸主遭遇連續13敗的局面。勇士不但輸球，名教頭柯爾還遭到驅逐出場。
國王前鋒柯森斯（DeMarcus Cousins）全場拿下32分，外加12個籃板和九次助攻，助球隊由昨天心碎落敗給鳳凰城太陽的低潮反彈。在西區排名墊底的太陽昨天靠著布克（Devin Booker）的壓哨得分球取勝。
對於能夠擊敗戰績傲視全聯盟的超強勇士，柯森斯說：「覺得很驚人。我們昨天輸掉一場苦戰，今天本該垂頭喪氣，但本隊在今晚之戰的表現令人難以置信。」
不過，勇士隊教頭柯爾（Steve Kerr）沒等到比賽結束就已被驅逐出場。
延長賽最後關頭勇士以106比107落後1分時，擁有NBA最有價值球員榮銜的台柱柯瑞（Stephen Curry）兩次上籃都沒得分，錯失超前比數領先機會。
國王後衛柯利森（Darren Collison）在終場前2.5秒兩罰都中，把比數拉開為109比106，勇士前鋒葛林（Draymond Green）雖在三分線外無人防守，但最後關頭出手未能中的。
葛林第三節曾和裁判爭執，被判技術犯規，令柯爾大為光火，衝進球場，因而被驅逐出場。
柯瑞拿下兩隊最高的35分，共投進八記三分球，另有九次助攻，湯普森（Klay Thompson）也為勇士貢獻26分，但勇士仍吞下本季第8敗，勝場維持在43場。1060205
(中央社)
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