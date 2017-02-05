川普嚴打移民不限壞蛋 800萬人恐遭遣返
美國總統川普上任首週下令大幅修訂移民法執行方式，廢除大多數驅逐限制，開啟近10年來未見的大規模逮捕與拘留，據洛杉磯時報，多達800萬非法移民可能被視為優先驅逐對象。
洛杉磯時報的這項估計，是根據對曾研究川普行政命令專家的專訪，以及兩份移民官員對川普命令廣泛解讀的內部文件。
川普這項命令允許移民幹員逮捕任何非法入境的移民，而非僅限於川普一再宣稱的「壞蛋」，凡是使用低收入食物兌換券或其孩子享用學校免費午餐的移民，就可能遭到拘留。
這樣規模的遣返，可能造成廣泛影響。
首先，移民家庭可能被迫分居兩國、家人離散。
第二，以移民為主要客群的商店可能關閉。
第三，少了非法移民勞動力，作物可能無人採收，任其腐爛，工廠找不到勞工；
第四，美國突然把大量非法移民趕回祖國，造成祖國不勝負荷，可能造成美國與這些國家關係緊張，尤其是與拉丁美洲國家。
最後，非法移民在美打工，有不少使用假身分繳交社會福利金，非法移民走了，美國社會安全制度（Social Security）可能受到打擊。
歐巴馬總統的政府放寬對對非法移民的遣返，以最近抵達、一再違反移民規定和刑事事件累犯者為主要遣返對象，當時政策下僅約有140萬非法移民屬優先遣返對象。
川普的命令指示官員不僅驅逐被定罪的移民，也包括那些未被起訴、但據信犯下「可起訴罪行」的移民，這適用600萬據信未經官方邊界關卡進入美國的移民。
根據皮尤研究中心（Pew Research Center）研究，目前有1100萬人非法居留美國，其中500萬據信是持有效簽證進入美國後逾期居留。
研究顯示，這些非法居留者有800萬在美國工作，其中絕大多數在聯邦雇用表格中聲明他們是合法獲允工作。川普命令中遣返對象包括在雇用表格說謊的移民。1060205
(中央社)
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