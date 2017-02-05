美商界領袖與川普會面 有人對移民禁令提出反對意見
由摩根大通的迪蒙（Jamie Dimon）和百事可樂的努伊（Indra Nooyi）等多家美國重要企業執行長組成的經濟顧問委員會，上周五在白宮與川普會面。這些商界領袖會後表示，期間與川普討論銀行法規和稅制改革，也有對其移民禁令提出反對意見。
部分企業擔心其禁令將影響他們的員工，或產生不明確因素而令市場感到不安。科技業尤其憂慮禁令，因為他們在美國雇用大量外國員工。
目前美國商界對稅制改革和移民禁令的看法分歧。有部分企業領袖是謹慎地與川普合作，因為他們擔心川普會以海外生產為由，對他們進口美國產品課重稅等手段去對付不聽從他的企業。
(工商)
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