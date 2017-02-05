兩度甩開嬌妻手 專家：川普愛當大男人
美國總統川普到佛羅里達州度週末，被攝影機拍到兩度甩開妻子梅蘭妮亞要牽他的手。專家說，川普的反應顯示他不要在公眾場合手牽手，有意顯現大男人形象。
英國「每日郵報」（Daily Mail）網站報導，川普（Donald Trump）座機3日抵達棕櫚灘（Palm Beach）國際機場，在停機坪一開始先握著梅蘭妮亞（Melania Trump）的手，然後突然放開，騰出手與到場歡迎民眾一起鼓掌。
梅蘭妮亞再次把手伸向他，他把妻子的手拉過來，拍兩下後再次鬆開。
身體語言專家伍德（Patti Wood）告訴每日郵報網站說：「傳統來說，手牽手表示夫妻一體。但對我來說，我認為他要說的是『我要人們看我是總統』，那真是非常大男人。」
「『我要做個強有力的我』，很顯然這是他的選擇。」
這是梅蘭妮亞在川普就職週末以來，首度公開露面。她在那之後，帶10歲的兒子拜倫（Barron）返回紐約市川普大樓，因拜倫在紐約上學。（譯者：中央社羅苑韶）1060205
(中央社)
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