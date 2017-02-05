台鐵內壢站1旅客掉落軌道 遭列車撞死

台鐵內壢站稍早發生旅客掉落軌道，目前鐵警還在調查原因。(賴佑維翻攝)

台鐵內壢站稍早發生旅客掉落軌道。(賴佑維翻攝)

台鐵1輛觀光列車9時3分通過桃園市內壢火車站時，1名旅客從第2月台掉落至軌道內，遭到列車撞擊，消防隊員獲報趕抵後，發現已經明顯死亡。鐵路警察表示，因旅客掉落軌道地點為監視器死角，目前還在釐清事發原因。該列車其餘旅客也用1258次列車接駁，目前沿線列車也受到延誤。

(中時)