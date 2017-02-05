北投殺子案 檢警初判狠父夜半下手
士林地檢署偵辦北投區狠父殺子案，晚間由承辦檢察官會同法醫前往現場初驗。檢警依據屍體僵硬程度，初步研判張姓男子半夜趁子女熟睡時行兇，排定於明日下午於第二殯儀館複驗。
檢警初步了解，張姓男子脖子有嚴重刀傷，導致大動脈斷裂死亡，就讀國中一年級的二女兒大動脈、氣管都被切斷，國小六年級的小兒子頸部僅有兩道輕微的刀傷，研判是遭棉被強壓口鼻窒息而死，國中三年級的大女兒氣管被割破但幸免於難，今日中午甦醒後目睹父親與弟妹慘死。
(中時)
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