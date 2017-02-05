世界最長飛行 卡達航空自杜哈到奧克蘭

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卡達航空（Qatar Airways）公司今天首度推出世界上最長程商業飛行路線，自卡達首都杜哈到紐西蘭的奧克蘭，飛行里程達1萬4535公里。

法新社報導，卡達航空QR920清晨5時2分飛離杜哈，預計6日上午7時30分抵達奧克蘭。

這架波音777客機飛行時間為16小時20分鐘，將飛越10個時區、5個國家，飛行里程總長1萬4535公里。

根據卡達航空網站，返程飛行因高空的風，飛航時間較長，達17小時30分鐘。

根據flightradar24飛行追蹤網站，這將成為世界上飛行時間最長的客機航線。（譯者：中央社羅苑韶）1060205

(中央社)