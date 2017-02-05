璞園逆轉勝勇士 陳子威三分球建功

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超級籃球聯賽（SBL）造訪高雄巨蛋體育館，桃園璞園隊今晚以84比80擊敗富邦勇士隊，戴維斯單場27分、17籃板全場最佳，陳子威第4節3記三分球是勝利功臣。

富邦勇士上半場得分順暢，洋將歐布萊恩攻下17分，林書緯10分、蔡文誠11分，以50比36領先。

但是第3節富邦勇士熄火，單節14投3中，整隊只得8分；反觀桃園璞園急起直追，第3節戴維斯攻下9分，追成57比58。

桃園璞園第4節由陳子威主導比賽，投進3記三分球，個人單節得12分，整場得18分，加上陳堅恩貢獻7分，璞園後來居上，以84比80逆轉勝。1060205

(中央社)