陸網紅學霸 16歲女孩背得2千首古詩

中國大陸一名16歲女高中生近來成為網紅學霸，她背得2000首古詩詞，在大陸電視綜藝節目中一戰成名。她說，自己把陸游當成了男神。

綜合大陸澎湃新聞與「上海觀察」微信公號5日報導，這幾天，一檔最初並不特別被看好的中國中央電視台的綜藝節目「中國詩詞大會」，一名16歲「詩詞達人」武亦姝爆紅，連帶整個節目都成為話題。

武亦姝身高180公分，長相清秀有知性美。當她在節目裡微笑著把「詩經．豳風．七月」的名句「七月在野，八月在宇。九月在戶，十月蟋蟀入我床下」脫口而出，令大量網友折服其氣度和才情。

不少網友紛紛貼文說，滿腹詩書的武亦姝「滿足了人們對古典才女的全部幻想」。

武亦姝則說，自己愛讀古詩詞，純粹是因為喜歡，尤其重要的一條理由是，古詩詞裡有太多「現代人完全給不了你的這種感覺」。而詩人陸游正是自己的男神。1060205

(中央社)