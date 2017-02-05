中俄跨境大橋 預計明年6月完工
大陸黑龍江省推進同江跨境大橋建設，與中投公司中俄投資基金密切協作，取得突破性進展，預計2018年6月完工。
2016年，中投公司中俄投資基金投資500萬美元收購了俄羅斯盧比康公司75%的股分，完成了投資1.1億美元建設「大橋」俄方一側的工作談判；2016年12月獲中投公司投委會批准通過。
今年1月初，中俄投資基金提請中投公司啟動該筆投資款支付工作，並將投資款支付到中俄基金指定帳戶，中俄基金擬於2017年1月底將資金支付給「大橋」項目俄方一側公司—盧比康公司。至此，「大橋」俄方一側建設資金問題得到全面解決。
目前，俄方已完成了封閉區封閉、路基清表工作，完成了拌和站、實驗室建設，主橋部分完成了1號、2號墩地下基礎建設，正在進行地上部分施工，3號橋墩正在築島。整個項目預計2018年6月完工。
(旺報)
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