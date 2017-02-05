孩子還沒生 林宥嘉已經在煩「這件事」

林宥嘉表示目前還沒有生子計畫，但已經開始苦思孩子的名字，覺得「林」姓很難取名。(中時資料照片)

歌手林宥嘉今年初跟交往2年多的女友丁文琪登記結婚，預計在2017過完之前完成婚禮，目前則忙著工作攢結婚基金，連過年都沒什麼時間陪老婆，而他升格人夫後，人氣不減反增，工作、訪談滿滿，最近林宥嘉接受星國媒體專訪，被問到做人計畫，他直接跳過孕程，反倒先擔心「這件事」。

林宥嘉接受新加坡《聯合早報》訪問，由於他去中國舉辦演唱會時帶著嬌妻同行，因而被問到有無生子計畫，他坦言還沒有，但已經開始想孩子的名字了，表示「林」不太好取名，讓他頗苦惱，記者則替他出主意，說孩子可以叫「林時」、「林宇」，甚至可取做「林錢」，英文取作「Cash Lin」，讓他哭笑不得。

(中時電子報)