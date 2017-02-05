SBL》EQ連線發威 璞園逆轉勝富邦

璞園陳堅恩(右)與富邦陳孝榮爭搶籃板球。(中華籃協提供)

本周SBL在高雄巨蛋體育館進行的最後1戰，由桃園璞園遭遇富邦勇士。5日靠著「E」陳堅恩攻下本季新高21分，「Q」戴維斯也突破前兩役低迷，貢獻27分、17籃板與5火鍋，兩人攜手幫助璞園84比80逆轉擊敗富邦。

原本上半場打完，富邦還以50比36大幅領先，沒想到璞園第3節展開反撲，逐漸縮小落後差距，為了提升更多團隊士氣，璞園總教練麥班達在第3節快結束時，更為了替自家球員出氣，跟裁判爭論尺度而被吹技術犯規。

麥班達的「犧牲打」，末節也出現效果，除了陳堅恩與戴維斯，就連陳子威也加入開火行列，璞園一舉超前，儘管富邦最後關頭祭出故意犯規戰術，卻遭璞園穩定罰球化解，富邦最終只能無奈接受遭到逆轉擊敗的事實。

富邦以「本土洋將」蔡文誠25分、12籃板最佳，歐布萊恩雖有22分、9籃板，他的體能欠佳問題卻再次曝露，下半場投7中0，只靠罰球得到5分，等同在場上作用不大，也讓富邦下半場火力大減，慘遭逆轉並不意外。

這場比賽同時也是本季最後1個循環的首役，目前達欣17勝7敗居首，台啤15勝9敗躍居第2，卻僅領先第3的富邦0.5場、第4的裕隆1場勝差，第2到第4名卡位戰日趨白熱化，也讓周五續在高雄巨蛋進行的例行賽更形重要。

(中時電子報)