江宏傑福原愛東京迪士尼婚禮 洋溢歡樂
台灣桌球王子江宏傑與日本桌球天后福原愛去年9月結婚，繼元旦在台北，今天在東京迪士尼樂園飯店先後舉辦婚禮，穿白紗禮服的福原愛夫妻與米奇美妮合照，洋溢歡樂。
江宏傑與福原愛今天在東京迪士尼大飯店舉行婚宴。江宏傑曾送給福原愛1條米妮頭像的項鍊，福原愛的好友也曾說，江宏傑很喜歡東京迪士尼，因為這裡是他與福原愛的相戀約會之地。
今天的婚禮舉行後，江宏傑與福原愛透過「福原愛婚禮籌劃事務所」發出倆人連署聲明：「今天得以順利舉行了在日本的婚禮，感到很開心，感謝大家。」
福原愛與江宏傑的這場婚禮沒對外公開，如果按一般的迪士尼樂園飯店的婚禮流程，是新郎與新娘在灰姑娘城堡舉行結婚宣誓儀式之後，在儀隊的導引之下，新郎新娘搭車與受邀來賓繞園區內一周。
之後，有迪士尼卡通人物米奇美妮前來祝賀，在切蛋糕儀式後，新郎新娘在結婚誓約書上簽名、拍攝紀念婚照。最後是致贈來賓東京迪士尼特有的禮物。
福原愛自從去年9月與江宏傑結婚之後，備受日本各界關注，日本的電視台甚至製作特輯報導。倆人除了替朝日啤酒代言，廣告經常在媒體刊登之外，最近福原愛也替自己所屬的航空公司「全日空」（ANA）拍廣告，東京有的車站張貼大幅海報，相當搶眼。1060205
(中央社)
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